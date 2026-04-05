ویب ڈیسک April 05, 2026
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ بن چکی ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پی ایس ایل دنیا کی نمبر ون لیگ بنے گی۔

چئیرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت  پی سی بی بورڈ آف گورنرز کا 82 واں  اجلاس  ہوا جس میں مالی سال برائے  2024-25کے سالانہ آڈٹ مالیاتی سٹیٹمنٹس کی باضابطہ منظوری دی گئی۔

اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران انوار احمد غنی، طارق سرور، عدنان ملک، سجاد کھوکھر، ظفر اللہ اور  اسماعیل قریشی شریک ہوئے جبکہ ظہیر عباس اور سیکرٹری کیبنٹ نے بھی اجلاس میں آن لائن شرکت کی۔

آئی سی سی گلوبل اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق پی سی بی کے پروسیجرل رولز کی منظوری دی گئی، سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے ساتھ جدہ میں کرکٹ اسٹیڈیم کی ڈویلپمنٹ کے لئے تعاون کے حوالے سے بھی اظہار دلچسپی کی منظوری دی گئی جبکہ جغرافیائی حدود کی روشنی میں لاہور کے زونز کی دوبارہ حد بندی اور ناموں پر نظرثانی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔

اس موقع پر بورڈ آف گورنرز نے عبد اللہ خرم نیازی کو ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ میں بھرپور کردار پر خراج تحسین پیش کیا، چیئرمین محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ 2 برس کے دوران عبداللہ خرم نیازی نے ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے  دن رات محنت کی، بی او جی نے  پی ایس ایل 11 کے لیے ٹیموں کی  ریکارڈ نیلامی پر اظہار تشکر کیا۔
متعلقہ

Express News

ایران کی فیفا ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق ایرانی وزیرِ کھیل کا اہم بیان

Express News

پی ایس ایل سرمایہ کاری کیلیے بہترین مارکیٹ بن چکی ہے،جلد دنیا کی نمبر ون لیگ بنے گی؛ محسن نقوی

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی میں دوسرے مرحلے کے میچز کا آغاز بدھ سے ہوگا

Express News

نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کے دوران مقامی فیلڈر گیند گردن پر لگنے سے زخمی

Express News

پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل 11 میں شریک مسیحی کھلاڑی اور آفیشلز نے مذہبی تہوار ایسٹر جوش وخروش سے منایا

