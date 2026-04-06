یورپین یونین کے کلاؤڈ سسٹمز پر سائبر حملہ، 92 جی بی ڈیٹا چوری

رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں نے ایمازون ویب سروسز کے ایک متاثرہ اکاؤنٹ سے تقریباً 92 جی بی کمپریسڈ ڈیٹا چرایا

ویب ڈیسک April 06, 2026
یورپی یونین کے زیرِ استعمال کلاؤڈ انفرا اسٹرکچر پر سائبر حملے کے بعد ہیکرز نے یورپی یونین کے سسٹمز پر ای میلز، صارفین کا ڈیٹا اور اندرونی ریکارڈز تک رسائی حاصل کرلی۔

یورپی یونین کی سائبر سیکیورٹی ٹیم CERT EU کی رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں نے ایمازون ویب سروسز کے ایک متاثرہ اکاؤنٹ سے تقریباً 92 جی بی کمپریسڈ ڈیٹا چرایا، جو کمیشن کے Europa.eu پلیٹ فارم سے منسلک تھا۔ یہ پلیٹ فارم مختلف یورپی اداروں کی ویب سائٹس اور سروسز کو ہوسٹ کرتا ہے۔

چرائے گئے ڈیٹا میں نام، ای میل ایڈریسز اور ای میل کا مواد شامل ہے، جس سے نہ صرف اندرونی مواصلات بلکہ ذاتی معلومات کے لیک ہونے پر بھی شدید خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔

تحقیقات کے مطابق کم از کم 29 یورپی ادارے متاثر ہوئے جبکہ کمیشن کے درجنوں اندرونی صارفین کا ڈیٹا بھی اس سسٹم میں موجود تھا۔

یہ ہیکنگ ایک ’سپلائی چین‘ حملے کے ذریعے ہوئی۔ ہیکرز نے پہلے ایک اوپن سورس سیکیورٹی ٹول کو نشانہ بنایا، وہاں سے ایک خفیہ API key حاصل کی، اور پھر اسی key کے ذریعے کمیشن کے کلاؤڈ سسٹم میں داخل ہو کر ڈیٹا نکال لیا۔

حملے کے بعد یہ چوری شدہ ڈیٹا ہیکنگ گروپ ’شائنی ہنٹرز‘ نے آن لائن شائع کر دیا، جو پہلے بھی کارپوریٹ اور سرکاری نظاموں کے بڑے ڈیٹا لیکس میں ملوث رہ چکا ہے۔
متعلقہ

Express News

سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے

Express News

چاند کے سفر کے دوران خلا سے لی گئی زمین کی تصاویر وائرل

Express News

گوگل نے نیا اوپن اے آئی ماڈل جیما 4 متعارف کرا دیا

Express News

روبن آبزرویٹری نے ہزاروں سیارچے دریافت کر لیے

Express News

ماہرین کے نزدیک مائیکروویو میں فرنچ فرائز بنانا زیادہ فائدہ مند کیوں؟

Express News

50 سال بعد انسان دوبارہ چاند کی جانب؛ ناسا کا آرٹیمس 2 راکٹ کامیابی کے ساتھ لانچ

