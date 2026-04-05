خلیجی ممالک کویت، متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ پلانٹس اور تیل کی تنصیبات سمیت دیگر مقامات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے جبکہ قطر نے بتایا کہ دو میزائل اور متعدد ڈرونز گرائے گئے، شارجہ کی بندرگارہ میں 3 پاکستانی شہریوں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کویت کی فوج نے بتایا کہ آج درجنوں میزائلوں اور ڈرون حملے کیے گئے اور ان حملوں میں پاور اسٹیشنز، واٹر پلانٹس اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت کی فضائی حدود میں مجموعی طور پر 9 بلیسٹک میزائل، 4 کروز میزائل اور 31 خودکش ڈرونز داخل ہوئے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مادی نقصان کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات پر آگ لگی۔
قطر کی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران نے کروز میزائل اور متعدد ڈرون حملے کیے لیکن فضائی دفاع نے تمام حملوں کو فضائی دفاع نے مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔
متحدہ عرب امارات نے کہا کہ خورفکان بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا جہاں ایک جہاز نے بندرگاہ میں مشکوک سرگرمی کی اطلاع دی تھی۔
برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتایا کہ اسے متحدہ عرب امارات کی خورفکان بندرگاہ میں ایک جہاز سے مشکوک سرگرمی کی رپورٹ موصول ہوئی ہے اور جہاز نے رپورٹ کیا کہ جب لوڈنگ کے لیے کنارے پر تھا اس دوران اپنے کنٹینر شپ کے قریب نامعلوم پروجیکٹائلز کے متعدد اثرات نظر آئے۔
شارجہ میں واقع خورفکان کے ایماراتی حکومتی میڈیا آفس نے بھی آگاہ کیا کہ حکام ایک واقعے سے نمٹ رہے ہیں جس نے خورفکان بندرگاہ کو نشانہ بنایا، جس میں جانی نقصان نہیں ہوا تاہم صورت حال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
بعد ازاں میڈیا آفس نے بندرگاہ پر حملے کے بارے میں بتایا کہ کامیاب فضائی دفاعی انٹرسپشن سے گرنے والا ملبہ بندرگاہ پر آگ کا باعث بنا جس سے ایمرجنسی ریسپانس ٹیموں نے کنٹرول کر لیا اور اس دوران ایک نیپالی شہری شدید زخمی ہوا جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ تین پاکستانی پاکستانی شہری معمولی زخمی ہوئے۔
ابوظبی کے میڈیا آفس نے بتایا کہ بوروج پیٹرول کیمیکلز پلانٹ میں تین مقامات پر آگ لگنے کی تصدیق ہوئی ہے جو فضائی دفاعی نظام کی جانب سے حملوں کو ناکام بنائے جانے کے بعد پیش آئے ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام کی کامیاب انٹرسپشن کے بعد پلانٹ پر گرنے والے ملبے کی وجہ سے تین مقامات پر آگ لگی تاہم ایمرجنسی ٹیموں نے فوری کارروائی کر کے صورت حال کو قابو کرلیا۔
مزید بتایا گیا کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم مذکورہ مقامات پر نقصان ہوا ہے، جس کا جائزہ لیا جارہا ہے۔