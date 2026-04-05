اسحاق ڈار کا سعودی وزیرخارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ، کشیدگی میں کمی پر زور

ویب ڈیسک April 05, 2026
نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیرخارجہ فیصل بن فرحان السعود نے خطےمیں امن و استحکام یقینی بنانے اور کشیدگی کی کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔

وزارت خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان السعود نے امن اور استحکام یقینی بنانے اور  کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا اور  قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

