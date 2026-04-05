نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیرخارجہ فیصل بن فرحان السعود نے خطےمیں امن و استحکام یقینی بنانے اور کشیدگی کی کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔
وزارت خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان السعود نے امن اور استحکام یقینی بنانے اور کشیدگی میں کمی کی فوری ضرورت پر زور دیا اور قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔