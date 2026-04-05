ہری پور، سٹی پولیس کی کارروائی، نازیبا ویڈیوز بنانے والا شی میل ملزم گرفتار

پشاور:
ہری پور میں سٹی پولیس نے سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور نازیبا ویڈیوز بنا کر عوامی اخلاقیات کو متاثر کرنے کے الزام میں ایک شی میل ملزم کو گرفتار کر لیا۔
پولیس حکام کے مطابق شی میل ملزم محمد عارف عرف روشنی ولد شیر افضل خان کو کارروائی کے دوران حراست میں لیا گیا۔
ایس ایچ او سٹی صدیق شاہ کا کہنا ہے کہ شی میل ملزم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قابل اعتراض مواد شیئر کر رہا تھا جس کے خلاف شکایات موصول ہو رہی تھیں۔
پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔