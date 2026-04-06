وزیراعظم کا اماراتی بندرگاہ پر پیش آنے والے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار

پاکستان برادر ملک کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، شہباز شریف

ویب ڈیسک April 06, 2026
وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی خورفکن بندرگاہ پر پیش آنے والے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔

وزیر اعظم نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا کہ خورفکن بندرگاہ پر پیش آنے والے واقعے میں ایک روکے گئے میزائل کے باعث شہری زخمی ہوئے، جن میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔

وزیر اعظم نے کہا کہ ہم زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں اور اپنے شہریوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے یو اے ای حکام سے قریبی رابطے میں ہیں۔

شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان برادر ملک متحدہ عرب امارات کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تحمل اختیار کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے۔
