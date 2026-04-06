القاعدہ اور داعش جیسے گروہ اب بھی افغانستان میں موجود ہیں، عالمی میڈیا

فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے پاکستان میں حملوں میں براہِ راست ملوث ہے

ویب ڈیسک April 06, 2026
افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت عالمی دہشتگر دتنظیموں کو سازگار ماحول فراہم ہے۔

عالمی جریدے نےافغانستان میں دہشتگردوں کی موجودگی اورطالبان رجیم کافتنہ الخوارج کیساتھ گٹھ جوڑبےنقاب کردیا ہے۔

سری لنکن جریدہ سری لنکا گارڈین کے مطابق طالبان رجیم میں افغانستان دہشتگردگروہوں کیلئےایسی محفوظ پناہ گاہ بن چکاہےجہاں سےوہ سرحدپارپرتشددکارروائیاں کررہےہیں۔

اقوام متحدہ کےمطابق افغان طالبان رجیم کی دہشتگردوں کی پشت پناہی سےپورےخطے میں دہشتگردی پھیل رہی ہے۔

فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے پاکستان میں حملوں میں براہِ راست ملوث ہے جبکہ القاعدہ اورداعش جیسےگروہ اب بھی افغانستان میں موجودہیں۔ افغان طالبان اورفتنہ الخوارج کے تاریخی و نظریاتی مراسم2021 کے بعد کمزور ہونے کے بجائے مزید خطرناک ہوچکے ہیں۔

طالبان رجیم افغان سرزمین دوسرےممالک کیخلاف استعمال نہ ہونے کےوعدے تو کررہی ہے لیکن عالمی ادارے مسلسل ان دعوؤں کی تردید کررہے ہیں۔
