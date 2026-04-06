ہندوتوا نظریہ پر کاربند بی جے پی کی نفرت انگیز مہم بے نقاب 

صرف بی جے پی ہی آسام کو مسلم دراندازوں سے پاک کر سکتا ہے اور مسلم آبادی کے تناسب کو روک سکتا ہے، یوگی ادتیا ناتھ

ویب ڈیسک April 06, 2026
کئی گھنٹے تک اسے چھڑیوں اوربیلٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہوگئی۔ فوٹو : فائل

انتہاپسند آر ایس ایس کی سرپرستی میں بی جے پی مسلمانوں کیخلاف تعصب زدہ زہریلی سوچ پھیلانےمیں مصروف ہے۔ 

اترپردیش کے وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے  آسام میں نفرت پر خطاب کیا کہ صرف بی جے پی ہی آسام کو مسلم دراندازوں سے پاک کر سکتا ہے اور مسلم آبادی کے تناسب کو روک سکتا ہے۔ 

یوگی آدتیہ ناتھ کا کہنا تھا کہ ہر مسلم کو نشاندہی کر کے نکالا جائے گا ، اب اتر پردیش میں کوئی سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی کسی عبادت گاہ سے بلند آواز  کی اجازت ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ اگر مسلم درانداز کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی زمین چھین کر ہندووں میں بانٹ دی جاتی ہے۔

ماہرین کے مطابق انتخابات  میں مذموم سیاسی مفاد کیلئے مسلمانوں کیخلاف نفرت اور تقسیم کو ہوا دینا بی جے پی کا پرانا ہتھکنڈا ہے۔ بھارت میں انتخابات سے قبل فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کیخلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وطیرہ بن چکی ہیں۔
متعلقہ

Express News

چین کی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم کرنے کیلئے تعاون کی پیشکش

Express News

ایران میں منگل کو پاور پلانٹ اور پل سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

ایران کا 4 امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

عراق میں مزاحمتی گروپ کا امریکی اڈوں کیخلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ

Express News

متحدہ عرب امارات ایران کیخلاف جنگ میں شامل ہوگیا ہے، ایرانی میڈیا

Express News

ایران جنگ کا 37واں دن: امریکی پائلٹ ڈرامائی آپریشن میں بازیاب، آبنائے ہرمز پر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن مسترد

