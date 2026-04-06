بلوچستان کی افغان بستیاں پاکستان میں افغانیوں کی 40 سالہ مخلصانہ میزبانی کی مثال

بلوچستان کے شہریوں نے افغان مہاجرین کی میزبانی کے بدلے پاکستان سے دشمنی کو ناقابل برداشت عمل قرار دے دیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
بلوچستان کے شہریوں نے افغان مہاجرین کی میزبانی کے بدلے پاکستان سے دشمنی کو ناقابل برداشت عمل قرار دے دیا۔

بلوچستان کے شہریوں نے افغان طالبان کی احسان فراموشی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے برس ہا برس تک افغان مہاجرین کی میزبانی خلوص، ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبے سے کی ہے۔ پاکستان نے مشکل حالات میں افغان باشندوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ انہیں رہائش، تعلیم اور روزگار کی سہولیات بھی فراہم کی۔

شہریوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے اپنے بچوں کے منہ سے نوالہ نکال کرانکے بچوں کے منہ میں ڈالا، افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے اس خلوص کے بدلے یہاں دہشت گردی کو فروغ دیا۔

بلوچستان کے شہریوں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان امن کے لئے اقدامات اٹھانے کے بجائے دہشتگردوں کو پناہ دینے میں مصروف ہیں۔

 
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

