نسل پرستانہ بیان پر ہنگامہ، نیتن یاہو کا چیف آف اسٹاف عہدے سے برطرف

ان کے بیانات پر نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی جماعت کے اندر سے بھی سخت ردعمل سامنے آیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup

اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے چیف آف اسٹاف زیو آگمون کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، یہ فیصلہ ان کے متنازع اور نسل پرستانہ بیانات کے بعد سامنے آیا۔

زیو اگمون نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے بعض ارکان کے خلاف توہین آمیز اور نسل پرستانہ ریمارکس دیے تھے، جس کے بعد انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بیانات پر نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومتی جماعت کے اندر سے بھی سخت ردعمل سامنے آیا۔

رپورٹس کے مطابق زیو اگمون نے رکنِ پارلیمنٹ نِسیم وتوری کو نازیبا الفاظ سے مخاطب کیا، جبکہ ایک اور رکن ایلی ریوِیوو کے بارے میں توہین آمیز اور نسلی بنیادوں پر مبنی الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ پارلیمنٹ تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔

ان بیانات کے بعد اسرائیلی سیاسی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے چیف آف اسٹاف کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ اسرائیلی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اندرونی اختلافات کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ ایسے بیانات حکومتی ساکھ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

چین کی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم کرنے کیلئے تعاون کی پیشکش

Express News

ایران میں منگل کو پاور پلانٹ اور پل سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

ایران کا 4 امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

عراق میں مزاحمتی گروپ کا امریکی اڈوں کیخلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ

Express News

متحدہ عرب امارات ایران کیخلاف جنگ میں شامل ہوگیا ہے، ایرانی میڈیا

Express News

ایران جنگ کا 37واں دن: امریکی پائلٹ ڈرامائی آپریشن میں بازیاب، آبنائے ہرمز پر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن مسترد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو