لاہور ہائیکورٹ: پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ

وزیراعظم کو لیوی ٹیکس نافذ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے، وفاقی حکومت

ویب ڈیسک April 06, 2026
لاہور: لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لیوی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔

جسٹس حسن نواز مخدوم اور جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل دو رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈووکیٹ پیش ہوئے۔

وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ٹیکس کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے اور وزیراعظم خود سے لیوی ٹیکس نافذ نہیں کر سکتے۔ وکیل نے بتایا کہ وزیراعظم نے پہلے 161 روپے ٹیکس لگایا اور بعد میں اسے 80 روپے کم کردیا۔

وفاقی حکومت کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ درخواست قابل سماعت نہیں اور وزیراعظم کو لیوی ٹیکس نافذ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

