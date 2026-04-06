راولپنڈی: 15 سالہ بچی سے انسانیت سوز سلوک: جنسی زیادتی اور جسم پر بلیڈ سے کٹ لگانے کا مقدمہ درج

پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ملزم گرفتار نہ کیا جاسکا

ویب ڈیسک April 06, 2026
راولپنڈی کے تھانہ دھمیال کے علاقے شگاف پلی چکری روڈ پر 15 سالہ بچی سے انسانیت سوز سلوک کا واقعہ سامنے آگیا۔ 

شہری کا گارڈ 15 سالہ بچی کو بلیک میل کرکے  ہراساں  اورمبینہ  زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، ظالم  تسکین کے لیے بچی کے جسم پر بلیڈ سے کٹ لگا کر تشدد بھی کرتا رہا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ملزم گرفتار نہ کیا جاسکا۔

مدعی مقدمہ نے کہا کہ بیٹی نے شدید پریشانی کی حالت میں بتایا کہ عثمان  بلوچ کا گارڈ زیشان عرف کاشف نے بلیک میل کرکے تعلقات استوار کرلیے، زیشان عرف کاشف بیٹی سے فون پر رابطے کرکے اسکو مسلسل دھمکیاں دیتا کہ رابطے میں نہ رہی تو میرے پاس موجود تمہاری نازیبا تصاویر تمھارے والد کو دیکھا دوں گا۔

متن مقدمہ کے مطابق  بیٹی نے ڈر سے کسی کونہ بتایا اور اسے ملتی  رہی،  مزکورہ شخص نے جنوری سے قبل تین سے چار مرتبہ بیٹی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔

زیشان عرف کاشف بیٹی پر تشدد بھی کرتا اور بلیڈ سے اس کے جسم پر کٹ مارتا رہا، زیشان نامی شخص نے سخت زیادتی کی اسکو عثمان بلوچ کے زریعے پکڑا جاسکتا ہے۔

پولیس نے کہا کہ مقدمہ درج کرلیاگیا ہے تفتیش میں مصروف ہیں۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

