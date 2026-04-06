اداکارہ حنا آفریدی کے بھائی کی ٹرانسفارمیشن ویڈیو نے سب کو حیران کردیا

شعیب خان نے تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پسند اور تخلیقی اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں

ویب ڈیسک April 06, 2026
پاکستانی اداکارہ حنا آفریدی کے بھائی شعیب خان کی میک اپ ٹرانسفارمیشن ویڈیوز نے صارفین کو حیران کر دیا ہے۔

سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے والی ویڈیوز میں شعیب خان اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور منفرد انداز سے خود کو مختلف روپ دیتے نظر آتے ہیں، جس پر صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔

کچھ لوگ ان کے ہنر کو سراہ رہے ہیں جبکہ بعض حلقے تنقید بھی کر رہے ہیں۔

شعیب خان نے تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پسند اور تخلیقی اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں۔

ان کی ویڈیوز نے خوبصورتی کے بدلتے رجحانات اور خود اظہار کے نئے انداز پر بھی بحث چھیڑ دی ہے۔
