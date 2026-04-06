اداکارہ حنا آفریدی کے بھائی کی ٹرانسفارمیشن ویڈیو نے سب کو حیران کردیا

پاکستانی اداکارہ حنا آفریدی کے بھائی شعیب خان کی میک اپ ٹرانسفارمیشن ویڈیوز نے صارفین کو حیران کر دیا ہے۔
سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے والی ویڈیوز میں شعیب خان اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور منفرد انداز سے خود کو مختلف روپ دیتے نظر آتے ہیں، جس پر صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔
کچھ لوگ ان کے ہنر کو سراہ رہے ہیں جبکہ بعض حلقے تنقید بھی کر رہے ہیں۔
شعیب خان نے تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پسند اور تخلیقی اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ان کی ویڈیوز نے خوبصورتی کے بدلتے رجحانات اور خود اظہار کے نئے انداز پر بھی بحث چھیڑ دی ہے۔