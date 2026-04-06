سربیا میں روسی گیس پائپ لائن کے پاس دھماکہ خیز مواد برآمد

یہ واقعہ انتخابات میں خلل ڈالنے کے لیے "فالس فلیگ" آپریشن ہو سکتا ہے، اپوزیشن لیڈر

ویب ڈیسک April 06, 2026
سربیا کے صدر الیگزینڈر ووسک نے کہا کہ فوج اور پولیس کو ہنگری جانے والی روسی گیس پائپ لائن کے قریب دھماکا خیز مواد سے بھرے دو بیگ ملے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کی اطلاع ملتے ہی ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا ہے۔

ہنگری کے اپوزیشن لیڈر پیٹر میگیار نے تجویز پیش کی کہ یہ واقعہ ان کے ملک میں اگلے اتوار کو ہونے والے انتخابات میں خلل ڈالنے کے لیے "فالس فلیگ" آپریشن ہو سکتا ہے۔

صدر الیگزینڈر نے کہا کہ بیک جس میں ڈیٹونیٹرز کے ساتھ دھماکہ خیز مواد کے دو بڑے پیکج تھے، شمالی سربیا کے کنجیزا میں گیس پائپ لائن سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ملے۔

پائپ لائن جسے بلقان اسٹریم کہا جاتا ہے، ترک اسٹریم پائپ لائن کی توسیع ہے جو روسی گیس سربیا اور ہنگری تک لے جاتی ہے۔
متعلقہ

Express News

چین کی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم کرنے کیلئے تعاون کی پیشکش

Express News

ایران میں منگل کو پاور پلانٹ اور پل سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

ایران کا 4 امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

عراق میں مزاحمتی گروپ کا امریکی اڈوں کیخلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ

Express News

متحدہ عرب امارات ایران کیخلاف جنگ میں شامل ہوگیا ہے، ایرانی میڈیا

Express News

ایران جنگ کا 37واں دن: امریکی پائلٹ ڈرامائی آپریشن میں بازیاب، آبنائے ہرمز پر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن مسترد

