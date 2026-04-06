ایران تنازع پر روس اور چین متحرک، امریکا کو بڑا مشورہ دے دیا

ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے

ویب ڈیسک April 06, 2026
روس نے امریکا پر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے متعلق معاملات میں الٹی میٹم دینے کی پالیسی ترک کرے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاؤروف نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا کہ موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔

سرگئی لاؤروف کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ امریکا کو دھمکی آمیز زبان کے بجائے سنجیدہ سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے اور واشنگٹن کو حالات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔

دوسری جانب چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے بھی روسی ہم منصب سرگئی لاؤروف سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز جیسے اہم بحری راستے کی بحالی صرف جنگ بندی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

یہ سفارتی رابطے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔
