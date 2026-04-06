ایس ای سی پی نے ماحول دوست سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی تجویز دیدی

ای ایس جی فنڈز پی ایس ایکس کے مجوزہ سسٹینیبلیٹی انڈیکس سے ہم آہنگ ہوں گے

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup

سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے ماحول دوست سرمایہ کاری کے لیے ای ایس جی میوچل فنڈز کی تجویز دیدی ہے۔

ایس ای سی پی کے مطابق ای ایس جی میوچل فنڈز ماحول دوست کمپنیوں میں سرمایہ کاری کریں گے اور ای ایس جی فنڈز کم از کم 70فیصد سرمایہ موحول دوست منصوبوں میں لگائیں گے۔

ایس ای سی پی کے مطابق ای ایس جی فریم ورک کمپنیوں میں کارپوریٹ گورننس کو بہتر اور شفافیت بناتے ہیں۔ ایس ای سی پی کی جانب سے گرین واشنگ کی روک تھام کے لیے واضح گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جبکہ ای ایس جی فنڈز پی ایس ایکس کے مجوزہ سسٹینیبلیٹی انڈیکس سے ہم آہنگ ہوں گے۔

ایس ای سی پی کے مطابق ڈیٹ فنڈز کو گرین، سماجی اور سسٹینیبلیٹی کی فنانشل پراڈکٹ میں سرمایہ کاری کی اجازت ہوگی۔ ای ایس جی میوچل فنڈز کا تصوراتی مسودہ عوامی مشاورت کے لیے بھی جاری کردیا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو