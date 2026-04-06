پنجاب میں آج شام سے 8 اپریل تک بارشوں اور ژالہ باری کا امکان

پی ڈی ایم اے نے صوبے بھر کے کمشنرز و ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کردیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup

پنجاب میں آج شام سے 8 اپریل تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور ژالہ باری کا امکان ہے۔

پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، تلہ گنگ،  گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، سرگودھا، میانوالی، شیخوپورہ، گجرات، خوشاب اور منڈی بہاؤالدین میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 

لاہور، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، بھکر، لیہ، ڈیرہ غازی خان اور گردونواح میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔

پی ڈی ایم اے پنجاب کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے صوبے بھر کے کمشنرز و ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور عوام سے محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسمانی بجلی کے دوران کھلے مقامات تلے نہ جائیں اور کسان اپنی زرعی سرگرمیوں میں موسمی حالات کو مدنظر رکھیں۔

شمالی علاقہ جات کے سیاحوں کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، ایمرجنسی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو