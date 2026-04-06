پاکستان کا امریکا، ایران جنگ بندی فریم ورک کی خبروں پر تصدیق یا تردید سے گریز

پاکستان کا مؤقف واضح ہے کہ خطے میں امن کے لیے سفارتی عمل جاری ہے، ترجمان دفتر خارجہ

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup

پاکستان نے امریکا، ایران جنگ بندی فریم ورک کی خبروں پر تصدیق یا تردید سے گریز کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ممکنہ سفارتی کوششوں سے متعلق خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے تصدیق یا تردید سے گریز کیا ہے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ 45 روزہ جنگ بندی کی پیشکش یا 15 نکاتی فریم ورک سے متعلق مختلف رپورٹس سامنے آئی ہیں تاہم ہم ان مخصوص اور انفرادی خبروں پر تبصرہ نہیں کرتے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مؤقف واضح ہے کہ خطے میں امن کے لیے سفارتی عمل اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو