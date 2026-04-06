’دی بیٹ مین‘ سے جوکر کا کردار کیوں حذف کیا گیا؟ اداکار کا انکشاف

ہالی ووڈ اداکار بیری کیوگن نے بالآخر فلم ’دی بیٹ مین‘ میں اپنے جوکر کے حذف کیے گئے منظر پر خاموشی توڑ دی ہے۔
اس فلم میں رابرٹ پیٹنسن نے بیٹ مین کا کردار ادا کیا تھا، جہاں وہ ولن ’رڈلر‘ کے خلاف نبرد آزما نظر آئے۔
فلم کے اختتام پر رڈلر کو آرکھم جیل میں دکھایا گیا، جہاں اس کی ملاقات ایک پراسرار قیدی سے ہوتی ہے، جسے شائقین نے جوکر سے جوڑا۔
تاہم یہ منظر فلم کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، بعد میں اسے علیحدہ طور پر جاری کیا گیا۔
ایک حالیہ انٹرویو میں بیری کیوگن نے واضح کیا کہ منظر مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا بلکہ صرف فلم سے نکالا گیا تھا۔
ان کے مطابق بعد میں اس منظر کا ریلیز ہونا ایک دلچسپ لمحہ تھا۔
انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا اور کہا کہ وہ ڈی سی سے متعلق راز افشا نہیں کر سکتے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ مستقبل میں جوکر کے کردار میں واپس آئیں گے تو انہوں نے صاف جواب دینے سے انکار کر دیا۔
تاہم افواہیں ہیں کہ وہ ’دی بیٹ مین پارٹ ٹو‘ میں دوبارہ نظر آ سکتے ہیں جو 2027 میں متوقع ہے۔