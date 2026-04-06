غیر قانونی کلینک کیس، ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

ملزمہ کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ سیل اور اینٹی کرپشن سرکل میں بھی دو مقدمات درج ہیں

ویب ڈیسک April 06, 2026
غیر قانونی کلینک کیس میں ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔

تفصیلات کے مطابق ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے غیر قانونی کلینک کیس میں ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔

اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے کیس پر سماعت کی۔

عدالت نے غیر قانونی کلینک کیس میں 50 ہزار روپے کے مچلکوں کی عوض ملزمہ کی عبوری ضمانت 15 اپریل تک منظور کرلی۔

عدالت نے ملزمہ فضیلہ عباسی کو شامل تفتیش ہونے کی بھی ہدایت کی۔

واضح رہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بھی ضمانت پر ہیں۔ ملزمہ کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ سیل اور اینٹی کرپشن سرکل میں دو مقدمات درج ہیں۔
