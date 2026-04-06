پنجاب میں اشیائے ضروریہ پر عوامی ریلیف کا منصوبہ تیار

اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے مختلف سبسڈی ماڈلز تیار کیے گئے، ذرائع

ویب ڈیسک April 06, 2026
لاہور:

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ضروری اشیاء پر عوامی ریلیف کا پلان تیار کر لیا گیا۔

ذرائع کے مطابق اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے مختلف سبسڈی ماڈلز تیار کیے گئے، حکومت کے سامنے تین بڑے آپشنز پیش کر دیے گئے۔

سہولت بازاروں میں ضروری اشیاء پر 10 سے 20 فیصد سبسڈی کی تجویز زیر غور ہے جبکہ منڈیوں میں بیوپاریوں کے لیے سبسڈی کی تجویز ہے جبکہ منڈیوں کے رجسٹرڈ کاروباری افراد کو سبسڈی دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔

گڈر ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دینے کی تجویز کا ماڈل بھی پیش کیا گیا۔ تینوں ماڈلز پر شفافیت اور مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور ہائیکورٹ: پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ

ذرائع کے مطابق دیگر صوبوں سے آنے والی اجناس کے باعث ماڈل کی افادیت محدود ہونے کا خدشہ ہے، منڈیوں میں شفافیت اور مصنوعی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ موجود ہے۔ غلط رپورٹنگ اور کوالٹی کے مسائل بھی ممکنہ چیلنجز قرار دیے گئے۔

سہولت بازاروں کے ذریعے سبسڈی دینے کا ماڈل زیادہ مؤثر ہوگا، سہولت بازاروں میں براہِ راست صارفین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔

ذرائع کے مطابق مختلف تجاویز کا تفصیلی جائزہ جاری ہے، حتمی منظوری وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

