لاہور:
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ضروری اشیاء پر عوامی ریلیف کا پلان تیار کر لیا گیا۔
ذرائع کے مطابق اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے مختلف سبسڈی ماڈلز تیار کیے گئے، حکومت کے سامنے تین بڑے آپشنز پیش کر دیے گئے۔
سہولت بازاروں میں ضروری اشیاء پر 10 سے 20 فیصد سبسڈی کی تجویز زیر غور ہے جبکہ منڈیوں میں بیوپاریوں کے لیے سبسڈی کی تجویز ہے جبکہ منڈیوں کے رجسٹرڈ کاروباری افراد کو سبسڈی دینے کی تجویز بھی شامل ہے۔
گڈر ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دینے کی تجویز کا ماڈل بھی پیش کیا گیا۔ تینوں ماڈلز پر شفافیت اور مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
ذرائع کے مطابق دیگر صوبوں سے آنے والی اجناس کے باعث ماڈل کی افادیت محدود ہونے کا خدشہ ہے، منڈیوں میں شفافیت اور مصنوعی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ موجود ہے۔ غلط رپورٹنگ اور کوالٹی کے مسائل بھی ممکنہ چیلنجز قرار دیے گئے۔
سہولت بازاروں کے ذریعے سبسڈی دینے کا ماڈل زیادہ مؤثر ہوگا، سہولت بازاروں میں براہِ راست صارفین کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔
ذرائع کے مطابق مختلف تجاویز کا تفصیلی جائزہ جاری ہے، حتمی منظوری وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔