شرقپور شریف میں جعلی کال نے ایک اور قیمتی جان لے لی

نوسربازوں نے 60 سالہ برزگ کو فون کر کے بیٹے کی گرفتاری کی جھوٹی اطلاع دی اور رہائی کے لیے 50 ہزار روپے کا مطالبہ کیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup

شرقپور شریف میں جعلی کال نے ایک اور قیمتی جان لے لی۔

لواحقین کے مطابق نوسربازوں نے 60 سالہ درزی طالب حسین کو فون کر کے بیٹے کی گرفتاری کی جھوٹی اطلاع دی اور رہائی کے لیے 50 ہزار روپے کا مطالبہ کیا۔

بیٹے سے رابطہ نہ ہونے پر طالب حسین شدید پریشانی کا شکار ہو گئے اور گھر پہنچتے ہی دل کا دورہ پڑنے سے زمین پر گر کر جاں بحق ہو گئے۔

اہلِ خانہ کے سامنے پیش آنے والے واقعے پر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ جعلی کالز کے ذریعے شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے.

نوسرباز عوام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، جبکہ انہوں نے سائبر کرائم ونگ سے فوری کارروائی اور ذمہ دار عناصر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو