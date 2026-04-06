اسلام آباد:
وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول پمپس پر ڈیجیٹل فیول منیجمنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
وزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذرائع کے مطابق مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے پیٹرولیم بحران سے نکلنے کی تیاری مکمل کر لی۔
ذرائع کے مطابق شہریوں کو ذاتی گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا کوٹہ مقرر کیا جائے گا۔
وزارت آئی ٹی نے پیٹرول پمپس پر فراہم کرنے کے لیے موبائل فونز کی جانچ مکمل کرلی، موبائل فونز پر فیول منیجمنٹ کے لیے تیار کی گئی ایپلی کیشن کی ٹیسٹنگ بھی مکمل کرلی گئی ہے۔
منصوبے سے متعلق تفصیلات وزارت آئی ٹی کی جانب سے کابینہ ڈویژن کو ارسال کر دی گئیں ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپس کو دیے جانے والے موبائل فون کی مالیت 72 ہزار روپے ہوگی، موبائل فونز کے لیے رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیاں فراہم کریں گی۔