لاہور میں فارما سوٹیکل ڈرگز کے استعمال کے رجحان میں اضافہ

مجوزہ ادویات ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر آسانی سے دستیاب ہیں

ویب ڈیسک April 06, 2026
وزیراعلی مریم نواز نے منشیات کے متبادل کے طور پر فارما سیوٹیکل ڈرگز کے استعمال  پر سخت کارروائی کا فیصلہ کرلیا ہے۔

وزیر اعلی پنجاب کو فارما سیوٹیکل ڈرگز کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے سفارشات موصول ہوئیں۔ گبیکا، کیٹامین، سسوسیگان، ڈیزی پام، ولیم، ایلپ سمیت دیگر ادویات  بطور منشیات استعمال ہو رہی ہیں۔

مجوزہ ادویات ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر آسانی سے دستیاب ہیں۔ آئندہ دو سال میں نوجوانوں میں سکون آور ادویات کی شرح میں 20 فیصد اضافہ ہوسکتا ہے۔

منشیات کے عادی افراد کو نشہ کی مقدار کو اپنی جسمانی باڈی کی لیول کو پورا کرنے کیلئے نئی منشیات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نوجوانوں ،خواتین میں  بھی منشیات کے رحجان میں اضافے کو روکنے کےلیے ٹھوس پالیسی کی تجویز دی گئی ہے۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

