نادر آباد: 10 ہزار کی ڈکیتی کی 15 کی کال کا ڈراپ سین

ملزم زیادہ دیر پولیس کو چکما نہ دے سکا اور دوران انٹیروگیشن سچ تسلیم کر لیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

نادر آباد میں گزشتہ رات 10 ہزار کی چوری کی 15 کی کال کا ڈراپ سین ہوگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کال کرنے والا شہباز ہی چوری کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ ملزم شہباز نے 10 ہزار رقم کی چوری کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔

ملزم کا کسی کے ساتھ معمولی لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ مقدمہ درج کروانے کے لیے چوری کا ڈرامہ کیا۔

ملزم زیادہ دیر پولیس کو چکما نہ دے سکا جس نے دوران انٹیروگیشن سچ تسلیم کر لیا۔ چوری کی جھوٹی کال کرنے پر ملزم شہباز کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔

ایس پی کینٹ اختر نواز نے چوکی انچارج نادر آباد نقی علی اور پولیس ٹیم کو شاباشی دی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو