آئی سی سی مینز پلیئر آف دی منتھ کیلئے نامزدگیوں کا اعلان

ان کھلاڑیوں کا انتخاب مارچ کے مہینے میں شاندار کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا

ویب ڈیسک April 06, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے مارچ 2026 کے لیے مینز پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا جس میں دنیا کے نمایاں کرکٹرز کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق بھارت کے وکٹ کیپر بیٹر سنجو سیمسن اور فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ جنوبی افریقا کے نوجوان بیٹر کونر ایسٹرہوئزن بھی اس لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کھلاڑیوں کا انتخاب مارچ کے مہینے میں شاندار کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا۔

آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ ہر ماہ ان کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے جو بین الاقوامی کرکٹ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا بھر کے شائقین بھی ووٹنگ کے ذریعے اپنی رائے دیتے ہیں۔
