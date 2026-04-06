اسٹیو اسمتھ نے صاحبزادہ فرحان کو ملتان سلطانز کی کامیابی کی وجہ قرار دے دیا

واضح رہے کہ ملتان سلطانز نے حالیہ میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کی

ویب ڈیسک April 06, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں ملتان سلطانز کے اسٹار بیٹر اسٹیو اسمتھ نے اوپنر صاحبزادہ فرحان کی شاندار کارکردگی کو ٹیم کی کامیابی کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسٹیو اسمتھ نے کہا کہ صاحبزادہ فرحان نہ صرف ایک باصلاحیت کھلاڑی ہیں بلکہ ان کی مسلسل اچھی کارکردگی ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کر رہی ہے اور ان کی کارکردگی میچ جیتنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ فرحان کے ساتھ ان کی اوپننگ پارٹنرشپ دن بدن بہتر ہو رہی ہے اور دونوں کھلاڑی ٹیم کو اچھا اسٹارٹ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسمتھ کے مطابق ٹاپ آرڈر کی مضبوطی ہی ملتان سلطانز کی کامیابی کی بنیاد ہے۔

واضح رہے کہ ملتان سلطانز نے حالیہ میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کی جس میں اوپننگ جوڑی نے اہم کردار ادا کیا۔

کرکٹ ماہرین کے مطابق صاحبزادہ فرحان کی جارحانہ بیٹنگ اور اسمتھ کا تجربہ ملتان سلطانز کو ایونٹ میں ایک مضبوط ٹیم بنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیم ایونٹ کے ابتدائی مرحلے میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہے۔

 
