کیا فخر زمان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا؟

بائیں ہاتھ کے جارح مزاج بلے باز نے کہا کہ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو اچھے انداز میں ختم کرنا چاہتا ہوں

ویب ڈیسک April 06, 2026
پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مداحوں کو خوشخبری سنا دی ہے۔

فخر زمان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اب اس فیصلے پر نظرثانی کرنے کے بعد فی الحال ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں۔

بائیں ہاتھ کے جارح مزاج بلے باز نے کہا کہ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو اچھے انداز میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مزید کرکٹ کھیلنے کا ارادہ ہے۔

واضح رہے کہ فخر زمان اب تک پاکستان کی جانب سے 120 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں، جن میں انہوں نے 2494 رنز اسکور کیے جبکہ ان کی اننگز میں 14 نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔
