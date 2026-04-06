پی ایچ ایف نے انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کا شیڈول جاری کر دیا

یہ ایونٹ 9 اپریل سے 19 اپریل تک کھیلا جائے گا جس میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں شرکت کریں گی

ویب ڈیسک April 06, 2026
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ 2026 کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ایونٹ 9 اپریل سے 19 اپریل تک کھیلا جائے گا جس میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں شرکت کریں گی۔

فیڈریشن کے مطابق ٹورنامنٹ کو چار گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ پول اے میں پاکستان کسٹمز، خیبر پختونخوا 2، پنجاب 4 اور گلگت بلتستان شامل ہیں جبکہ پول بی میں پنجاب 1، سندھ 2، بلوچستان اور خیبر پختونخوا 1 کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔

اسی طرح پول سی میں پولیس، پنجاب 2، آزاد جموں و کشمیر اور اسلام آباد شامل ہیں جبکہ پول ڈی میں پاکستان ایجوکیشن بورڈ، سندھ 1، پنجاب 3 اور پاکستان آرمی کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔

پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق اس 11 روزہ ایونٹ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ مستقبل میں قومی ٹیم کے لیے باصلاحیت کھلاڑی سامنے آ سکیں۔
