سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ

کمپنی نے اس بات کی تصدیق اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک نوٹس میں کی

ویب ڈیسک April 07, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی سام سنگ نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی کے اسمارٹ فونز پر موجود ڈیفالٹ میسجنگ ایپل (سام سنگ امیسجز) جلد ہی غیر فعال کر دی جائے گی۔ کمپنی کی جانب سے یہ اقدام حیران کن نہیں کیوں کہ حال ہی میں متعارف کرائی ڈیوائسز میں گوگل میسجز ایپ پہلے سے انسٹال ہے۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے نوٹس میں سام سنگ نے اس بات کی تصدیق کی کہ میسجز ایپ جولائی 2026 میں ختم کر دی جائے گی۔

کمپنی نے صارفین سے گزارش کی ہے کہ وہ گوگل میسجز کو اپنی ڈیفالٹ ٹیکسٹنگ ایپ بنا لیں۔

سام سنگ نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایپ کی غیر فعالی کی حتمی تاریخ جاننے کے لیے میسجز ایپ دیکھیں۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ وہ فون جن میں اینڈرائیڈ 11 یا اس سے پرانا ورژن ہے وہ سروس کے غیر فعال ہونے سے متاثر نہیں ہوں گے۔
متعلقہ

Express News

مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟

Express News

یورپین یونین کے کلاؤڈ سسٹمز پر سائبر حملہ، 92 جی بی ڈیٹا چوری

Express News

سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے

Express News

چاند کے سفر کے دوران خلا سے لی گئی زمین کی تصاویر وائرل

Express News

گوگل نے نیا اوپن اے آئی ماڈل جیما 4 متعارف کرا دیا

Express News

روبن آبزرویٹری نے ہزاروں سیارچے دریافت کر لیے

