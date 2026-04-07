امریکا: برسوں بعد خاتون پر قسمت مہربان، لاکھوں کا انعام جیت لیا

خاتون کئی برسوں سے ہفتے میں دو بار لاٹری میں قسمت آزماتی آ رہی ہیں

ویب ڈیسک April 07, 2026
کئی برسوں سے ہفتے دو بار لاٹری میں قسمت آزمانے والی امریکی خاتون نے بالآخر لاکھوں ڈالر کا انعام جیت لیا۔

امریکی ریاست مشیگن کے علاقے بے کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والی 65 سالہ خاتون نے لاٹری انتظامیہ کو بتایا کہ جب سے لوٹو 47 کی لاٹری شروع ہوئی ہے تب سے انہوں نے ایک بھی قرعہ اندازی نہیں چھوڑی ہے۔

خاتون کا کہنا تھا کہ دہائیوں پہلے جب یہ لاٹری شروع ہوئی تھی تب انہوں نے یہ کھیلنا شروع کی اور تب سے ہر بدھ اور ہفتے کو کھیلتی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 21 مارچ کی قرعہ اندازی کے لیے ایک دکان سے ٹکٹ خریدا۔ ایک شب ان کی پڑوسی کا میسج آیا کہ جس دکان سے انہوں نے ٹکٹ خریدا ہے اس نے جیک پاٹ ٹکٹ فروخت کیا ہے۔

خاتون کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بات کو سراہا لیکن ان کے ذہن مین یہ بات نہیں آئی کہ یہ ٹکٹ ان کا بھی ہو سکتا ہے۔

تاہم، ان کے 31-27-26-20-18-04 رکھنے والے نمبر نے ان کو 11 لاکھ ڈالر کا جیک پاٹ انعام جتوا دیا۔
