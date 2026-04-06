کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

اسلحے کے بے دریغ استعمال پر پولیس قابو پانے میں ناکام، عوام نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں

منور خان April 06, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

شہر میں جاری اسلحے کے بے دریغ استعمال کا سلسلہ تھم نہ سکا اور 3 روز میں نامعلوم گولیاں لگنے سے 3 خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی میں پولیس کے دعوؤں کے باوجود اسلحے کے بے دریغ استعمال کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور تین روز میں 3 خواتین، نو عمر لڑکے سمیت 9 افراد زخمی ہوگئے،

پولیس افسران شہر میں جرائم کی کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب شہر میں روز کی بنیاد پر اسلحے کے بے دریغ استعمال کا خمیازہ شہری سڑکوں اور گھروں میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے زخمی ہو کر برداشت کر رہے ہیں۔

زمان ٹاؤن کے علاقے کورنگی 5 نمبر غوث پاک روڈ ملک شاپ کے قریب فائرنگ سے 22 سالہ ایان شدید زخمی ہوگیا جسے چھیپا کے رضا کاروں نے تشویشناک حالت میں جناح اسپتال پہنچایا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ نوجوان کو سینے پر گولی لگی ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بلدیہ چوبیس کی مارکیٹ کے قریب فائرنگ 45 سالہ شیرینہ زوجہ عزیز الرحمٰن زخمی ہوگئی۔

لیاقت آباد کے علاقے 10 نمبر الاعظم اسکوائر کے قریب فائرنگ سے 52 سالہ جمیلہ بیگم زوجہ اقبال زخمی ہوگئی، نارتھ کراچی سیکٹر فائیو اے ٹو قادری مسجد کے قریب فائرنگ سے 27 سالہ بلال احمد زخمی ہوگیا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں بڑی سرمایہ کاری آنے کا امکان، پیپلز پارٹی سے جان چھڑانا ہوگی، حافظ نعیم الرحمٰن

Express News

کراچی: جیل چورنگی پُل پر شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک

Express News

کراچی، لنڈا بازار کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

 چاکیواڑہ غلام محمد بس اسٹاپ کے قریب فائرنگ سے 12 سالہ مزمل ولد محسن زخمی ہوگیا ، گبول ٹاؤن کے علاقے نیو کراچی میں فائرنگ سے 30 سالہ مرتضیٰ زخمی ہوا، چاکیواڑہ کے علاقے عثمان پارک کے قریب فائرنگ سے 28 سالہ نعمان زخمی ہوگیا۔

اس کے علاوہ پاپوش نگر میں چاندنی چوک کے قریب 74 سالہ نصیر زخمی ہوا ، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 13 خضر مسجد کے قریب فائرنگ سے 39 سالہ نجمہ زوجہ نوید زخمی ہوگئی۔

فائرنگ سے 3 خواتین اور نوعمر لڑکے سمیت 9 افراد کے زخمی ہونے کے واقعات 4 اپریل سے 6 اپریل کے درمیان پیش آئے۔

اس حوالے سے ترجمان کراچی پولیس کی جانب سے جاری میسجز میں شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے پیش آنے کے بتائے گئے ہیں جس کی متعلقہ تھانے کی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب عوام اسٹریٹ کرمنلز سے عاجز ہیں تو دوسری جانب نامعلوم سمت سے چلنے والی گولیوں سے بھی شہری خوف کا شکار ہیں جبکہ پولیس شہر میں روز کی بنیاد پر اسلحے کے بے دریغ استعمال پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے جس کا خمیازہ شہری نامعلوم سمتوں نے آنے والی گولیوں سے زخمی ہو کر برداشت کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو