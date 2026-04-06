شہر میں جاری اسلحے کے بے دریغ استعمال کا سلسلہ تھم نہ سکا اور 3 روز میں نامعلوم گولیاں لگنے سے 3 خواتین سمیت 9 افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق کراچی میں پولیس کے دعوؤں کے باوجود اسلحے کے بے دریغ استعمال کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور تین روز میں 3 خواتین، نو عمر لڑکے سمیت 9 افراد زخمی ہوگئے،
پولیس افسران شہر میں جرائم کی کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب شہر میں روز کی بنیاد پر اسلحے کے بے دریغ استعمال کا خمیازہ شہری سڑکوں اور گھروں میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے زخمی ہو کر برداشت کر رہے ہیں۔
زمان ٹاؤن کے علاقے کورنگی 5 نمبر غوث پاک روڈ ملک شاپ کے قریب فائرنگ سے 22 سالہ ایان شدید زخمی ہوگیا جسے چھیپا کے رضا کاروں نے تشویشناک حالت میں جناح اسپتال پہنچایا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ نوجوان کو سینے پر گولی لگی ہے جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بلدیہ چوبیس کی مارکیٹ کے قریب فائرنگ 45 سالہ شیرینہ زوجہ عزیز الرحمٰن زخمی ہوگئی۔
لیاقت آباد کے علاقے 10 نمبر الاعظم اسکوائر کے قریب فائرنگ سے 52 سالہ جمیلہ بیگم زوجہ اقبال زخمی ہوگئی، نارتھ کراچی سیکٹر فائیو اے ٹو قادری مسجد کے قریب فائرنگ سے 27 سالہ بلال احمد زخمی ہوگیا۔
چاکیواڑہ غلام محمد بس اسٹاپ کے قریب فائرنگ سے 12 سالہ مزمل ولد محسن زخمی ہوگیا ، گبول ٹاؤن کے علاقے نیو کراچی میں فائرنگ سے 30 سالہ مرتضیٰ زخمی ہوا، چاکیواڑہ کے علاقے عثمان پارک کے قریب فائرنگ سے 28 سالہ نعمان زخمی ہوگیا۔
اس کے علاوہ پاپوش نگر میں چاندنی چوک کے قریب 74 سالہ نصیر زخمی ہوا ، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 13 خضر مسجد کے قریب فائرنگ سے 39 سالہ نجمہ زوجہ نوید زخمی ہوگئی۔
فائرنگ سے 3 خواتین اور نوعمر لڑکے سمیت 9 افراد کے زخمی ہونے کے واقعات 4 اپریل سے 6 اپریل کے درمیان پیش آئے۔
اس حوالے سے ترجمان کراچی پولیس کی جانب سے جاری میسجز میں شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات نامعلوم سمت سے آنے والی گولیاں لگنے سے پیش آنے کے بتائے گئے ہیں جس کی متعلقہ تھانے کی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب عوام اسٹریٹ کرمنلز سے عاجز ہیں تو دوسری جانب نامعلوم سمت سے چلنے والی گولیوں سے بھی شہری خوف کا شکار ہیں جبکہ پولیس شہر میں روز کی بنیاد پر اسلحے کے بے دریغ استعمال پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے جس کا خمیازہ شہری نامعلوم سمتوں نے آنے والی گولیوں سے زخمی ہو کر برداشت کر رہے ہیں۔