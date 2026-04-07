نزلے کا انجیکشن بوڑھے افراد میں کیا فائدہ رکھتا ہے؟

یہ تحقیق 65 اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً دو لاکھ افراد پر کی گئی

ویب ڈیسک April 07, 2026
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ بوڑھے افراد جو زیادہ طاقتور فلو کے انجیکشن لگواتے ہیں ان کے الزائمرز بیماری میں مبتلا ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔

جرنل نیورولوجی میں شائع ہونے تحقیق میں سائنس دانوں کے سامنے یہ بات آئی کہ جن افراد کو ویکسین دی گئی تھی ان میں دماغی بیماری کے امکانات 55 فی صد کم تھے جبکہ وہ افراد جن کو اسٹینڈرڈ کے مطابق ویکسین دی گئی ان میں خطرات 40 فی صد کم تھے۔

65 اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً دو لاکھ افراد پر کی گئی اس تحقیق کے نتائج اس بات کے شواہد میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہ معمول کی ویکسی نیشن عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے دماغ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

ماضی کے مطالعوں میں بتایا جا چکا ہے کہ ہر موسمِ سرما میں فلو کا ایک انجیکشن لگوانا ڈیمینشیا کے خطرات کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

البتہ، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ نزلہ ڈیمینشیا کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ویکسی نیشن کے فوائد بعد کی زندگی میں سامنے آتے ہیں۔
