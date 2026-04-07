ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ بوڑھے افراد جو زیادہ طاقتور فلو کے انجیکشن لگواتے ہیں ان کے الزائمرز بیماری میں مبتلا ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔
جرنل نیورولوجی میں شائع ہونے تحقیق میں سائنس دانوں کے سامنے یہ بات آئی کہ جن افراد کو ویکسین دی گئی تھی ان میں دماغی بیماری کے امکانات 55 فی صد کم تھے جبکہ وہ افراد جن کو اسٹینڈرڈ کے مطابق ویکسین دی گئی ان میں خطرات 40 فی صد کم تھے۔
65 اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً دو لاکھ افراد پر کی گئی اس تحقیق کے نتائج اس بات کے شواہد میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہ معمول کی ویکسی نیشن عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے دماغ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
ماضی کے مطالعوں میں بتایا جا چکا ہے کہ ہر موسمِ سرما میں فلو کا ایک انجیکشن لگوانا ڈیمینشیا کے خطرات کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
البتہ، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ نزلہ ڈیمینشیا کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ویکسی نیشن کے فوائد بعد کی زندگی میں سامنے آتے ہیں۔