اے این ایف کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کیخلاف کریک ڈاؤن، 8 ملزمان گرفتار

کارروائیوں میں 2 کروڑ 62 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 164.38 کلوگرام منشیات برآمد

ویب ڈیسک April 07, 2026
انسدادِ منشیات فورس (اے این ایف) نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق مجموعی طور پر 8 کارروائیوں میں 2 کروڑ 62 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 164.38 کلوگرام منشیات برآمد کی گئی۔

لاہور میں واقع ایک کوریئر آفس میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے کپڑوں میں جذب شدہ 7.8 کلوگرام آئس برآمد ہوئی، جبکہ ایک اور کارروائی میں سعودی عرب جانے والے پارسل سے اے بی سٹریپ میں چھپائی گئی 503 گرام چرس برآمد کی گئی۔

شیخوپورہ کے علاقے چاہل کلاں ٹول پلازہ کے قریب 2 گاڑیوں سے 78 کلوگرام چرس برآمد کرکے 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

کراچی کے علاقے گلشنِ اقبال میں ملزم کے قبضے سے 39.6 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، جبکہ گڈاپ ٹاؤن میں ایک گاڑی سے 30 کلوگرام چرس برآمد کرکے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔

راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کے قریب ملزم سے 4.8 کلوگرام آئس اور 300 گرام ہیروئن برآمد ہوئی، جبکہ فیض آباد بس ٹرمینل کے قریب ایک اور ملزم سے 1 کلوگرام آئس برآمد کی گئی۔

گوادر کے قریب کارروائی میں 2.380 کلوگرام وزنی 4500 ایکسٹیسی گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ اے این ایف حکام کے مطابق تمام مقدمات انسدادِ منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
