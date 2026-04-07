جنگ بندی مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کا کردار قابلِ تعریف ہے، کینیڈا

کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کا پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک رابطے میں تبادلہ خیالات

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup

کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں انیتا آنند نے بتایا کہ اس گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔

کینیڈین وزیر خارجہ نے ان کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی اقدامات کی مکمل تائید کرتا ہے۔

انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور بنیادی انفرااسٹرکچر کی حفاظت انتہائی ضروری ہے، اور تمام فریقین کو اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

انیتا آنند نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نازک وقت میں مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان کا کردار قابلِ تعریف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ وہ مستقبل میں بھی باہمی رابطے جاری رکھیں گے اور مشترکہ ترجیحات، خصوصاً اقتصادی تعاون اور عوامی روابط کو مزید فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو