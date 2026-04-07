تامل اداکارہ کی پراسرار موت، چنئی کے فلیٹ سے لاش برآمد

واقعے سے قبل اداکارہ کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا تھا

ویب ڈیسک April 07, 2026
جنوبی بھارت کی ابھرتی ہوئی اداکارہ سباشینی بالا سبرامنیم کی اچانک موت نے شوبز حلقوں اور مداحوں کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔

36 سالہ اداکارہ چنئی میں اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں، جہاں وہ حالیہ دنوں میں شوٹنگ کے سلسلے میں مقیم تھیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر خودکشی کا ہے، تاہم حتمی وجہ جاننے کے لیے پولیس نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

بتایا جارہا ہے کہ واقعے سے قبل اداکارہ کا اپنے شوہر بیپن چندرن سے گھریلو تنازع ہوا، جو ویڈیو کال کے دوران شدت اختیار کر گیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق اسی دوران اداکارہ نے مبینہ طور پر انتہائی قدم اٹھایا۔ شوہر نے فوری طور پر عمارت کی سیکیورٹی کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔

 
