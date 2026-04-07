جنوبی بھارت کی ابھرتی ہوئی اداکارہ سباشینی بالا سبرامنیم کی اچانک موت نے شوبز حلقوں اور مداحوں کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔
36 سالہ اداکارہ چنئی میں اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پائی گئیں، جہاں وہ حالیہ دنوں میں شوٹنگ کے سلسلے میں مقیم تھیں۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر خودکشی کا ہے، تاہم حتمی وجہ جاننے کے لیے پولیس نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
بتایا جارہا ہے کہ واقعے سے قبل اداکارہ کا اپنے شوہر بیپن چندرن سے گھریلو تنازع ہوا، جو ویڈیو کال کے دوران شدت اختیار کر گیا۔
پولیس ذرائع کے مطابق اسی دوران اداکارہ نے مبینہ طور پر انتہائی قدم اٹھایا۔ شوہر نے فوری طور پر عمارت کی سیکیورٹی کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔