نیتن یاہو نے ٹرمپ سے رابطہ کرکے اسے جنگ بندی سے روکا، اسرائیلی حکام

رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ایسے کسی بھی اقدام پر خدشات ظاہر کیے جو ایران کو وقتی ریلیف دے سکتا ہو

ویب ڈیسک April 07, 2026
اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہونے امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ کرکے ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

اسرائیلی عہدیدار کے دعوے کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ اس وقت جنگ بندی نہ کی جائے کیونکہ اس سے اسرائیل کے سکیورٹی مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ایسے کسی بھی اقدام پر خدشات ظاہر کیے جو ایران کو وقتی ریلیف دے سکتا ہو۔

ذرائع کے مطابق امریکی صدر نے نیتن یاہو کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران امریکی شرائط مان لیتا ہے تو جنگ بندی ممکن ہو سکتی ہے۔

ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو افزودہ یورینیم حوالے کرنا ہوگا اور آئندہ اس کی افزودگی نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرانی ہوگی۔

Express News

ایرانی عوام نے سر پر کفن باندھ لیے، ایک کروڑ سے زائد افراد فوج میں شامل ہونے کو تیار

Express News

ٹرمپ نے امریکی مشن اپنے پائلٹ کو نکالنے کیلیے نہیں بلکہ یورینیئم چُرانے بھیجا تھا، ایران

Express News

دباؤ میں نہیں آئیں گے جواب سخت ہو گا، ٹرمپ کی پریس کانفرنس پر ایران کا دو ٹوک ردعمل

دوسری جانب ایران کے وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے ملک بھر سے بڑی تعداد میں عوام نے خود کو رجسٹرڈ کرایا ہے۔

ان کے مطابق گزشتہ 10 دنوں میں تقریباً ایک کروڑ 20 لاکھ افراد نے ایرانی فوج میں شامل ہونے کے لیے اندراج کرایا ہے۔

ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ملک کی خودمختاری کے دفاع کے لیے فوج میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر بھرپور ردعمل سامنے آیا ہے اور رجسٹریشن کا عمل تاحال جاری ہے۔

یہ تمام پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور سفارتی و عسکری سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔
متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

