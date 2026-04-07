بی جے پی پاکستان کیخلاف گمران کن بیانات اور مضحکہ خیز الزامات میں مصروف 

پاکستان ہمارے آسام کے انتخابات میں اثرڈالے گا، ہمنت بسواسرما

ویب ڈیسک April 07, 2026
شکست کےخوف سے دوچار آسام کے وزیراعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے اندرونی سیاست میں بھی پاکستان کو دھکیل دیا۔

انتخابات میں مذموم سیاسی مفاد کیلئے پاکستان پر جھوٹے الزامات، مسلمانوں کیخلاف تعصب اور فالس فلیگ بی جے پی کا پرانا ہتھکنڈا ہے۔ انتہاپسندی پر کاربند مودی نے عوامی جذبات بھڑکانے کیلئے بھارتی جماعت کانگریس کو پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنےوالی پارٹی قرار دے دیا۔

بھارتی جریدہ دی اکنامک ٹائمز کے مطابق آسام کے وزیراعلیٰ ہمنت بسواسرما نے جھوٹا الزام لگایا کہ ان کی اہلیہ پر پاسپورٹ تنازع میں بھی پاکستان کا کردار ہے۔ آسام کے وزیراعلیٰ نے پاکستان پر کانگریس کی مدد کا مضحکہ خیز الزام بھی لگادیا۔

ہمنت بسواسرما نے گمراہ کن الزام لگایا کہ پاکستان ہمارے آسام کے انتخابات میں اثرڈالے گا۔

ماہرین کے مطابق بھارت میں انتخابات سے قبل پاکستان پر الزامات ، فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کیخلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وطیرہ بن چکی ہیں۔ غیر مقبول بی جےپی بھارتی ریاستوں میں انتخابات سے قبل پاکستان مخالف جذبات ابھار کر سیاسی عزائم کے حصول کی ناکام کوششیں کر رہی ہے۔
