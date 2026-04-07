مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین

ناسا کے جونو مشن نے مشتری کے گرد گردش کرتے ہوئے بجلی کے زبردست چمکدار فلیشز ریکارڈ کیے

ویب ڈیسک April 07, 2026
ماہرین کے مطابق سیارہ مشتری پر کڑکنے والی بجلی زمینی بجلی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔

ماہرین کے کچھ اندازوں کے مطابق مشتری پر کڑکنے والی بجلی تقریباً 100 گنا تک زیادہ توانائی رکھتی ہے۔

مشتری پر بجلی میں شدت کی چند بڑی وجوہات میں پہلی وجہ بڑا سائز ہے۔ مشتری نظامِ شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، اس کے طوفان بھی اسی حساب سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔

اسی طرح یہ بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے جو بجلی کے مختلف اور زیادہ شدید اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ مشتری پر Great Red Spot جیسے صدیوں پرانے طوفان موجود ہیں جو شدید برقی سرگرمی پیدا کرتے ہیں۔

ناسا کے جونو مشن نے مشتری کے گرد گردش کرتے ہوئے بجلی کے زبردست چمکدار فلیشز ریکارڈ کیے۔ سائنسدانوں نے پایا کہ وہاں کی بجلی زیادہ انرجی خارج کرتی ہے اور زیادہ اونچائی پر بنتی ہے۔

اور بعض اوقات زمین کے مقابلے میں زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ زمین پر بجلی عموماً بادلوں اور زمین کے درمیان یا بادلوں کے اندر ہوتی ہے، جبکہ مشتری پر بجلی زیادہ تر بادلوں کے اندر گہرائی میں بنتی ہے اور اس کی شدت اور چمک دونوں زیادہ ہوتی ہیں۔
