خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارشیں، نشیبی علاقے زیرِ آب، بجلی کا نظام شدید متاثر

گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا یہ سلسلہ 9 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup
پشاور:

پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں رات بھر وقفے وقفے سے تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث موسم سرد جبکہ سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوگیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا یہ سلسلہ 9 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پشاور میں صبح 9 بجے کے بعد بارش کی شدت میں مزید اضافہ دیکھا گیا، جبکہ شہر کے کئی نشیبی علاقے زیرِ آب آ گئے۔

مسلسل بارش کے باعث خیبر پختونخوا میں بجلی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا اور متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پشاور سمیت مردان، صوابی اور سوات کے شہری علاقوں میں بھی رات سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔

رستم اور گردونواح میں فجر کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی، جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شدید بارش کے باعث مرکزی بازاروں میں رش نہ ہونے کے برابر رہا، جبکہ ریسکیو 1122 کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔

دیر لوئر میں بھی تیز بارش اور گرج چمک کا سلسلہ جاری رہا، جس سے دریائے پنجکوڑہ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی اور کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی۔ شدید بارش کے باعث شہری گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔

اسی طرح ضلع خیبر اور مضافاتی علاقوں میں بھی رات بھر موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی اور پاک افغان شاہراہ کے مختلف مقامات پر آمد و رفت معطل ہوگئی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو