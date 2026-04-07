عدالت کا سی ڈی اے کو سید پور ماڈل ولیج میں مکانات مسمار نہ کرنے کا حکم

اسلام آباد ہائیکورٹ نے سی ڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ بھی طلب کرلی

ویب ڈیسک April 07, 2026
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے  کو دامنِ کوہ میں واقع سید پور ماڈل ولیج میں مقامی آبادی کی بے دخلی اور اُنکے مکانات کو مسمار کرنے سے روک دیا۔ 

عدالت نے درخواست گزاروں کی حد تک سی ڈی اے کو کیس کی آئندہ سماعت تک مکانوں کو مسمار کرنے سے  روک دیا۔

 جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے سید پور کے تقریباً 128 مقامی افراد کی  درخواست پر سماعت کی، درخواست گزاروں کی جانب سے ایڈوکیٹ رضوان عباسی پیش ہوئے۔ 

عدالت نے سی ڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ بھی طلب کرلی،عدالت نے درخواستوں کو پہلے سے زیر سماعت کیس کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

