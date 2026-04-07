اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، تہران میں یہودی عبادت گاہ تباہ، کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے

اسرائیلی فوج کے مطابق حالیہ حملوں میں دارالحکومت تہران سمیت اہم تنصیبات کو ہدف بنایا گیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس کے ساتھ واقع ایک یہودی عبادت گاہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ یہ دعویٰ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق حملہ تہران کے مرکزی علاقے میں کیا گیا جہاں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، تاہم اس کے قریب واقع یہودی عبادت گاہ بھی زد میں آ کر تباہ ہو گئی۔ علاقے کی تنگ گلیوں کے باعث قریبی عمارتوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔

تاحال اس حملے میں جانی نقصان کی کوئی مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے ممکنہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ایرانی نشریاتی ادارے کی جانب سے جاری ویڈیوز میں تباہی کے مناظر اور امدادی کارکنوں کو ملبہ ہٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

واضح رہے کہ ایران میں صدیوں سے یہودی برادری موجود ہے اور اندازاً 20 ہزار کے قریب یہودی اب بھی ایران میں رہتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ میں ان کے لیے ایک نشست بھی مخصوص ہے۔

دوسری جانب اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک نئی اور بڑی فضائی کارروائی کا اعلان کیا ہے، جس میں ملک بھر کے مختلف انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حالیہ حملوں میں دارالحکومت تہران سمیت اہم تنصیبات کو ہدف بنایا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران نے جنگ بندی تجاویز کو مسترد کردیا ہے، ایرانی میڈیا کا دعویٰ

Express News

ایرانی عوام نے سر پر کفن باندھ لیے، ایک کروڑ سے زائد افراد فوج میں شامل ہونے کو تیار

Express News

دباؤ میں نہیں آئیں گے جواب سخت ہو گا، ٹرمپ کی پریس کانفرنس پر ایران کا دو ٹوک ردعمل

اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی میزائل حملوں کے پیش نظر دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کو موبائل فونز کے ذریعے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہو جائیں۔

ادھر ایران میں دھماکوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران میں زوردار دھماکے سنے گئے جو ممکنہ طور پر مہر آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ہوئے، جبکہ قریبی شہر کھارگ میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔

خطے میں جاری ان حملوں کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور صورتحال ایک بڑے تصادم کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

