سولر انرجی پر جانا بہتر ہے لیکن  کیا کریں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خواجہ آصف

ن لیگ، پی پی پی کے آئی پی پیز سے کیے گئے معاہدوں کے باعث پابند ہیں،سولر ٹیکس نفاذ کیخلاف توجہ دلاؤ نوٹس پرحکومتی مؤقف

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup

وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سولر صارفین اور بجلی کے دیگر صارفین کے درمیان نازک توازن برقرار رکھنا پڑ رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سولر پر جایا جائے، کیا کریں کیپسٹی ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔

قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں جاری ہے جس میں سولر پر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پر حکومتی مؤقف پیش کیا گیا۔

قومی  اسمبلی اجلاس میں سولر پینلز پر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا، جسے پیپلز پارٹی کے رکن سید نوید قمر نے پیش کیا۔

وزیر مملکت ڈاکٹر شذرہ منصب علی کھرل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سولر پر ٹیکس 18 فیصد کے بجائے 10 فیصد کر دیا گیا ہے اور نئی پالیسی نئے صارفین کے لیے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سولر پر ٹیکس لگانے کی متعدد وجوہات ہیں۔

سید نوید قمر نے کہا کہ جب بجلی مہنگی ہے اور تیل سمیت آلودگی پھیلانے والے ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے تو گرین توانائی کی حوصلہ شکنی کیوں کی جا رہی ہے، کیا یہ اینٹی سولر پالیسی نہیں ہے؟

وزیر دفاع خواجہ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سولر صارفین اور بجلی کے دیگر صارفین کے درمیان نازک توازن برقرار رکھنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ سولر پر جایا جائے، تاہم کیپسٹی ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں جس سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔

خواجہ آصف نے مزید کہا کہ کچھ عرصہ قبل آئی پی پیز سے بات چیت ہوئی تھی مگر زیادہ پیش رفت نہ ہو سکی، جبکہ بیس تیس سال پہلے ہماری اور پیپلز پارٹی کے ادوار میں آئی پی پیز سے کیے گئے معاہدوں کے باعث حکومت پابند ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو