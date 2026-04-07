اسرائیلی انٹیلی جنس کی بڑی ناکامی، حزب اللہ رہنما بچ گیا، اسرائیل کا حمایتی مارا گیا

اسرائیلی انٹیلی جنس کی ایک بڑی ناکامی سامنے آئی ہے جہاں بیروت میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے رہنما کو نشانہ بنانے کے بجائے غلطی سے اسرائیل کے اپنے حامی کو ہلاک کر دیا گیا۔
اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات بیروت میں ایک عمارت کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ فراہم کی گئی معلومات درست نہیں تھیں اور ہلاک ہونے والا شخص حزب اللہ سے وابستہ نہیں بلکہ اس کا مخالف اور اسرائیل کا حامی تھا۔
اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج نے اس غلطی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنی حمایتی فورس سے معذرت بھی کی، جو حزب اللہ کی مخالف سیاسی و عسکری تنظیم سمجھی جاتی ہے۔
دوسری جانب حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جدید ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی بکتر بند گاڑیوں اور ٹینک کو نشانہ بنایا ہے۔
ماہرین کے مطابق اس واقعے نے اسرائیلی انٹیلی جنس کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔