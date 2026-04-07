لکی مروت میں ایک اور بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا جہاں پانی لینے کے لیے ٹیوب ویل جانے والی 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔
پولیس ذرائع کے مطابق معصوم بچی کے ساتھ ٹیوب ویل آپریٹر کے بیٹے نے زنا بالجبر کیا اور زنا کے بعد ملزم بچی کو خون میں لت پت چھوڑ کر فرار ہوگیا۔
والدین نے بچی کو علاج معالجے کے لیے گورنمنٹ سٹی اسپتال لکی شہر منتقل کیا جہاں طبی معائنے کے دوران لیڈی ڈاکٹر نے معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کی۔
تھانہ لکی سٹی نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی، دو دن پہلے اسی تھانے کی حدود میں تین سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔
پولیس نے دونوں واقعات کے ملزمان کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے۔