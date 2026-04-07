لکی مروت؛ پانی لینے کیلیے ٹیوب ویل جانے والی 6سالہ بچی کے ساتھ زیادتی

زیادتی کے بعد ملزم بچی کو خون میں لت پت چھوڑ کر فرار ہوگیا، پولیس ذرائع

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup

لکی مروت میں ایک اور بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا جہاں پانی لینے کے لیے ٹیوب ویل جانے والی 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔

پولیس ذرائع کے مطابق معصوم بچی کے ساتھ ٹیوب ویل آپریٹر کے بیٹے نے زنا بالجبر کیا اور زنا کے بعد ملزم بچی کو خون میں لت پت چھوڑ کر فرار ہوگیا۔

والدین نے بچی کو علاج معالجے کے لیے گورنمنٹ سٹی اسپتال لکی شہر منتقل کیا جہاں طبی معائنے کے دوران لیڈی ڈاکٹر نے معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کی۔

تھانہ لکی سٹی نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی، دو دن پہلے اسی تھانے کی حدود میں تین سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔

پولیس نے دونوں واقعات کے ملزمان کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو