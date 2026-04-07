سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی ایک سیریز کو روک کر تباہ کر دیا ہے، جن میں مشرقی صوبے کو نشانہ بنانے والے 18 ڈرون اور سات بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔
سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے سعودی حکومت کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ گھنٹوں کے دوران 18 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔
قبل ازیں سعودی وزارت نے کہا تھا کہ اس نے مشرقی صوبے کی طرف داغے گئے سات بیلسٹک میزائلوں کو بھی روک کر تباہ کر دیا ہے۔ ملبہ توانائی کی تنصیبات کے قریب گرا جس پر حکام نے کہا کہ نقصان کا تخمینہ ابھی جاری ہے۔
وزارت نے اسی علاقے کو نشانہ بنانے والے چار بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی اطلاع دی، اور مزید کہا کہ اسی عرصے کے دوران دو ڈرون بھی تباہ ہوئے۔