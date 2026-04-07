سعودی عرب کا 24 گھنٹوں کے اندر 18 حملہ آور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ

مشرقی صوبے کی طرف داغے گئے سات بیلسٹک میزائلوں کو بھی روک کر تباہ کر دیا گیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup

سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی ایک سیریز کو روک کر تباہ کر دیا ہے، جن میں مشرقی صوبے کو نشانہ بنانے والے 18 ڈرون اور سات بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔

سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے سعودی حکومت کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ گھنٹوں کے دوران 18 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔

قبل ازیں سعودی وزارت نے کہا تھا کہ اس نے مشرقی صوبے کی طرف داغے گئے سات بیلسٹک میزائلوں کو بھی روک کر تباہ کر دیا ہے۔ ملبہ توانائی کی تنصیبات کے قریب گرا جس پر حکام نے کہا کہ نقصان کا تخمینہ ابھی جاری ہے۔

وزارت نے اسی علاقے کو نشانہ بنانے والے چار بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی اطلاع دی، اور مزید کہا کہ اسی عرصے کے دوران دو ڈرون بھی تباہ ہوئے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو