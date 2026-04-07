سندھ کے مختلف علاقوں میں 11 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کا خدشہ ہے جس کے پیش نظر این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔
این ڈی ایم اے کے مطابق 11 اپریل کے بعد سندھ میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے، جس کے سبب رات کا درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ جبکہ دن کا 5 سے 7 ڈگری زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
سندھ کے متعدد اضلاع بشمول دادو، جیکب آباد، لاڑکانہ اور گردونواح کے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ جامشورو، قمبر شہدادکوٹ، گھوٹکی، خیرپور، سانگھڑ، عمرکوٹ اور کشمور میں بھی ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔
بلوچستان کے ضلع جھل مگسی، اوستہ محمد اور ڈیرہ مراد جمالی میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔
این ڈی ایم اے نے بہاولنگر، بہاولپور اور رحیم یار خان میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔