ناسا کے ارٹیمس ٹو مشن کے چار خلا بازوں نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک پہنچنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔
ارٹیمس ٹو کے خلا بازوں نے پیر کو 400,171 کلومیٹر (248,655 میل) کا فاصلہ عبور کر کے اپالو 13 کے 1970 میں قائم شدہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔
ارٹیمس ٹو مشن چاند کے دور دور کی جانب سفر کر رہا ہے اور اس دوران خلا باز تقریباً چھ گھنٹے چاند کی سطح کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ اور ریکارڈ کریں گے۔ مشن کے دوران اورین کیپسول زمین کی جانب واپس آئے گا اور اس کا سفر چار دن تک جاری رہے گا۔
مشاہدے کے دوران خلا بازوں نے ارینٹل بیسن کی تصویر بھی بھیجی، جو ایک بڑا گڑھا ہے اور پہلے صرف بغیر عملے والی مشن کیمروں نے دیکھا تھا۔
ارٹیمس ٹو کے سائنسی مشاہدات میں انسانی آنکھ کو سب سے بہترین کیمرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسانی آنکھ میں موجود ریسپٹرز کی تعداد کسی بھی کیمرے سے کئی گنا زیادہ ہے۔
اس مشن کی قیادت کمانڈر ریڈ ویزمین کر رہے ہیں، جبکہ وکٹر گلوور پہلی بار چاند کے گرد گھومنے والے رنگین شخص، کرسٹینا کوخ پہلی خاتون اور کینیڈین جیریمی ہنسن پہلا غیر امریکی خلانورد ہیں۔ تقریباً 40 منٹ کے لیے تمام رابطے ارٹیمس ٹو کے ساتھ منقطع ہوں گے جب خلا باز چاند کے پیچھے سے گزریں گے۔
ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیراڈ آئزیکمین کے مطابق یہ مشن ارٹیمس تھری اور ارٹیمس فور جیسے مستقبل کے مشنز کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔