ارٹیمس ٹو مشن کے چار خلا بازوں نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک پہنچنے کا ریکارڈ توڑ دیا

خلا بازوں نے پیر کو 400,171 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپالو 13 کے 1970 میں قائم شدہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
ناسا کے ارٹیمس ٹو مشن کے چار خلا بازوں نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک پہنچنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

ارٹیمس ٹو کے خلا بازوں نے پیر کو 400,171 کلومیٹر (248,655 میل) کا فاصلہ عبور کر کے اپالو 13 کے 1970 میں قائم شدہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔

ارٹیمس ٹو مشن چاند کے دور دور کی جانب سفر کر رہا ہے اور اس دوران خلا باز تقریباً چھ گھنٹے چاند کی سطح کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ اور ریکارڈ کریں گے۔ مشن کے دوران اورین کیپسول زمین کی جانب واپس آئے گا اور اس کا سفر چار دن تک جاری رہے گا۔

مشاہدے کے دوران خلا بازوں نے ارینٹل بیسن کی تصویر بھی بھیجی، جو ایک بڑا گڑھا ہے اور پہلے صرف بغیر عملے والی مشن کیمروں نے دیکھا تھا۔

ارٹیمس ٹو کے سائنسی مشاہدات میں انسانی آنکھ کو سب سے بہترین کیمرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ انسانی آنکھ میں موجود ریسپٹرز کی تعداد کسی بھی کیمرے سے کئی گنا زیادہ ہے۔

اس مشن کی قیادت کمانڈر ریڈ ویزمین کر رہے ہیں، جبکہ وکٹر گلوور پہلی بار چاند کے گرد گھومنے والے رنگین شخص، کرسٹینا کوخ پہلی خاتون اور کینیڈین جیریمی ہنسن پہلا غیر امریکی خلانورد ہیں۔ تقریباً 40 منٹ کے لیے تمام رابطے ارٹیمس ٹو کے ساتھ منقطع ہوں گے جب خلا باز چاند کے پیچھے سے گزریں گے۔

ناسا کے ایڈمنسٹریٹر جیراڈ آئزیکمین کے مطابق یہ مشن ارٹیمس تھری اور ارٹیمس فور جیسے مستقبل کے مشنز کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔
متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

