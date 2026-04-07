پنجاب میں قبضہ مافیا کے متاثرین کو مفت قانونی امداد ملے گی

لیگل ایڈ (ترمیمی) آرڈیننس 2026 پنجاب اسمبلی میں پیش کردیا گیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
پنجاب میں قبضہ مافیا کے متاثرین کو جائیداد کے کیسز میں مفت قانونی امداد ملے گی۔ 

پنجاب لیگل ایڈ (ترمیمی) آرڈیننس 2026 پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز پیش کیا گیا، آرڈینینس کے تحت پنجاب لیگل ایڈ ایکٹ 2018 میں ترامیم کر دی گئیں۔

متن کے مطابق جو شخص غیر منقولہ جائیداد کے مالکانہ حقوق کے تحفظ ایکٹ 2025 کے تحت شکایت دے گا اس کو مفت وکیل کا حق حاصل ہو گا، جائیداد سے جبری بے دخل شخص کو ٹریبیونل میں مفت وکیل ملے گا، اس سے پہلے صرف گھریلو جائیداد کے تنازع میں متاثرین کو یہ حق حاصل تھا۔

متن میں کہا گیا کہ بے دخل یا محروم افراد کو ڈیو پروسیس کے تحت قانونی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، بے دخل یا محروم افراد کو لیگل ایڈ ایجنسی کی مدد سے قانونی امداد دی جائے گی، ترامیم ہر فرد کو برابر انصاف دینے کے لئے ضروری ہیں۔

گورنر پنجاب 31 مارچ 2026 کو آرڈینینس کی منظوری دے چکے، آرڈینینس متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، کمیٹی 2 میں رپورٹ پیش کرے گی، بعد از کمیٹی رپورٹ آرڈینینس ایوان سے منظوری کے بعد باقاعدہ قانونی شکل پائے گا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

