سوئٹزرلینڈ نے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ’پیٹریاٹ‘ کی ادائیگیوں کو روک دیا

اس فیصلے سے ایف-35 طیاروں اور دیگر دفاعی معاہدوں پر بھی سوالات اٹھے ہیں

ویب ڈیسک April 07, 2026
سوئٹزرلینڈ نے امریکا کے ایف-35 طیاروں اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ادائیگیوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔

یہ فیصلہ بنیادی طور پر ان خدشات کے بعد سامنے آیا کہ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے دی گئی رقم کو امریکا نے اپنی ملٹری سیلز سسٹم کے تحت دوسرے دفاعی مقاصد کیلئے منتقل کیا۔

سوئٹزرلینڈ کو خدشہ ہے کہ اس کے فنڈز شفاف طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے یا ان کا استعمال اس کی اجازت کے بغیر کیا گیا۔

اسی وجہ سے اس نے مزید ادائیگیاں روک کر امریکی حکومت سے معاملے کی وضاحت طلب کی ہے۔

اس فیصلے سے ایف-35 طیاروں اور دیگر دفاعی معاہدوں پر بھی سوالات اٹھے ہیں جبکہ اس سے امریکا اور سوئٹزرلینڈ کے دفاعی تعاون میں عارضی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے
متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

