سوئٹزرلینڈ نے امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ’پیٹریاٹ‘ کی ادائیگیوں کو روک دیا

سوئٹزرلینڈ نے امریکا کے ایف-35 طیاروں اور پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ادائیگیوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔
یہ فیصلہ بنیادی طور پر ان خدشات کے بعد سامنے آیا کہ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے دی گئی رقم کو امریکا نے اپنی ملٹری سیلز سسٹم کے تحت دوسرے دفاعی مقاصد کیلئے منتقل کیا۔
سوئٹزرلینڈ کو خدشہ ہے کہ اس کے فنڈز شفاف طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے یا ان کا استعمال اس کی اجازت کے بغیر کیا گیا۔
اسی وجہ سے اس نے مزید ادائیگیاں روک کر امریکی حکومت سے معاملے کی وضاحت طلب کی ہے۔
اس فیصلے سے ایف-35 طیاروں اور دیگر دفاعی معاہدوں پر بھی سوالات اٹھے ہیں جبکہ اس سے امریکا اور سوئٹزرلینڈ کے دفاعی تعاون میں عارضی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے